日本維新の会の横山英幸副代表が２０日、報道陣の囲み取材に応じ、１９日に行われた豊中市長選について言及した。同市長選では、無所属で現職の長内繁樹氏（自民党、国民民主党、立憲民主党、公明党推薦）が当選し、「大阪維新の会」公認の新人・市橋拓氏は落選。これについて、横山副代表は「市橋さんは人柄も政策力も申し分ない、まさに維新の次を背負っていくリーダーの一人だと思う。現職への挑戦はしんどい選挙になるので