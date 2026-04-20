物流の影響です。佐川急便では、午後5時半時点で、従業員の安全確保を最優先にするため津波警報が発表されている北海道、青森県、岩手県の一部地域の営業所の業務を一時的に停止しているということです。対象地域を発着とする荷物については、集荷や配送に遅れが発生する可能性があるとしています。また、ヤマト運輸では、午後6時時点で地震の影響でフェリーや鉄道の運休が見込まれることから、19日、20日に集荷をした北海道、東北