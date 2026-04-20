歌手で俳優のケニー大倉（53）が19日、東京・新宿のケイズシネマで映画「宮古島物語ふたたヴィラかんかかりゃの願い」の舞台あいさつに出席した。「この映画は、宮古島で撮影をしました。宮古島にあるヴィラに泊まると、会いたい人に会える、亡くなった人にも会えるという奇跡のホテル。3つのストーリーからなっているんですけど、そのうち1つの物語で中心的な役を演じます。感動するストーリーになっています。今日19日は12年前