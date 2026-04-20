ゼンリンは、地図がデザインされた文具や雑貨を販売するブランド「Map Design GALLERY」から、日本列島の白地図をベースに自分色の地図にアレンジできる新商品「白地図キャンバストートバッグ／日本列島」と「白地図キャンバスミニポーチ」を、Map Design GALLERYオンラインストアで4月17日から、各店舗で4月19日から販売を開始した。また、「地図の日（寛政12（1800）年旧暦閏4月19日は、伊能忠敬が一回目の測量の旅となる蝦夷地