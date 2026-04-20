＜LIVゴルフ第6戦 at メキシコシティ最終日◇19日◇クラブ・デ・ゴルフ・チャプルテペック（メキシコ）◇7385ヤード・パー71＞メキシコが舞台のLIVゴルフ第6戦は、最終ラウンドが終了。昨季年間王者のジョン・ラーム（スペイン）が、1イーグル・5バーディの「64」をマークし、トータル25アンダーで今季2勝目を挙げた。＜写真＞コンパクトなのに飛ぶ！ラームの“爆速”スイング唯一の日本勢、浅地洋佑は2バーディ・2ボギーの「7