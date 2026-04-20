LIVゴルフのメキシコ戦はJ・ラームが今季2勝目 浅地洋佑は22位
＜LIVゴルフ第6戦 at メキシコシティ 最終日◇19日◇クラブ・デ・ゴルフ・チャプルテペック（メキシコ）◇7385ヤード・パー71＞メキシコが舞台のLIVゴルフ第6戦は、最終ラウンドが終了。昨季年間王者のジョン・ラーム（スペイン）が、1イーグル・5バーディの「64」をマークし、トータル25アンダーで今季2勝目を挙げた。
＜写真＞コンパクトなのに飛ぶ！ ラームの“爆速”スイング
唯一の日本勢、浅地洋佑は2バーディ・2ボギーの「71」で回り、トータル5アンダー・22位タイで4日間を終えた。トータル15アンダー・2位にダビド・プイグ、トータル14アンダー・3位にホセレ・バレスター（ともにスペイン）が続いた。チーム戦はラーム率いる『リージョンXIII』がトータル45アンダーで優勝を飾った。今季、個人戦で2勝を挙げているブライソン・デシャンボー（米国）は、この日棄権した。
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