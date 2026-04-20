4月20日 発売 【折りたたみワイヤレスマウス】 価格：各1,320円 【コンパクト折りたたみキーボード】 価格：各3,080円 パルは、同社が運営する雑貨店「3COINS」の公式通販サイトにて、「折りたたみワイヤレスマウス」と「コンパクト折りたたみキーボード」を4月20日に発売する。両商品ともに、2種類のカラーが用意されて