17日午後、鹿角市十和田錦木で小屋1棟と畑などが燃える火事がありました。けがをした人はいませんでした。鹿角警察署の調べによりますと17日午後3時ごろ、鹿角市十和田錦木字大畑の畑付近から出火しました。現場付近を通りかかった男性が、枯れ草が燃え広がり近くの小屋に延焼しているのを発見し、消防に通報しました。火は約1時間半後に消し止められましたが、小屋1棟約15平方メートルと畑など約1,400平方メートルが