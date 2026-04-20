＜JMイーグルLA選手権最終日◇19日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞来週の海外メジャー「シェブロン選手権」（23日開幕、メモリアル・パークGC/テキサス州）の前哨戦は最終ラウンドが進行している。＜連続写真＞左肩“ストン”岩井千怜のスイングを分析出場する6人の日本勢は全員がホールアウトした。首位に5打差10位で最終日を迎えた岩井千怜は、1イーグル・3バーディ・3ボギーの「70」をマーク