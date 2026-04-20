中東情勢受けて朝のドル円は１５９．００円台＝東京為替 米国がイラン港湾を封鎖、イランがホルムズ海峡の再封鎖を宣言という状況に、有事のドル買いが広がり、ドル円は１５９円台まで上昇。 USDJPY 159.02