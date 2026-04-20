バイエルンのブンデスリーガ優勝が決定した。現地時間19日に行われたブンデスリーガ第30節でバイエルンはシュトゥットガルトと対戦。2位ドルトムントが今節勝利を逃したため、引き分け以上で優勝が決まるという条件の中、21分に先制を許すまさかの展開に。それでも、31分にジャマル・ムシアラの突破からラファエル・ゲレイロのゴールで追い付くと、2分後にニコラス・ジャクソン、その4分後にはアルフォンソ・デイヴィスがネッ