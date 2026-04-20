十分に装備充実の最安モデルとは？トヨタは2026年4月10日、ミドルサイズミニバン「ヴォクシー」の一部改良を実施し、同年5月6日に発売すると発表しました。今回の改良では、カーボンニュートラルの実現に向け、パワートレインをハイブリッドに統一（ウェルキャブ仕様を除く）。また、内外装の意匠変更や装備の拡充により、商品力を高めました。【画像】超カッコいい！ これが“一番安い”トヨタ新型「ヴォクシー」の姿です！