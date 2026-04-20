スーパー戦隊シリーズ50周年記念作品「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」でゴジュウレオンの百夜陸王を熱演した俳優鈴木秀脩（22）が勢いに乗っている。昨年は各雑誌、媒体で「注目俳優」として取り上げられる数が急増し、今年は5月22日に初写真集「旅」発売、6月には映画「ぼったくり家族」（松本了監督監督）も公開する。183センチの長身とあどけなさの残る笑顔が魅力の新鋭は「ドラマの主役やバラエティー番組とかにも挑戦して