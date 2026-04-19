職人の愛情が息づくシンプルで美しいウォッチを創り出すモリッツ・グロスマンは、創業者である時計職人モリッツ・グロスマンの生誕200年を記念し、アニバーサリーコレクションを発表した。【画像】世界限定18本と8本の2種が発表。モリッツ・グロスマンの生誕200年アニバーサリーコレクション（写真28点）今回発表されたのは、アニバーサリーコレクションの第一弾にあたる「ハマティック シルバーフリクション」と第２弾にあたる「