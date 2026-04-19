＜KKT杯バンテリンレディス最終日◇19日◇熊本空港カントリークラブ（熊本県）◇6596ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、鈴木愛と高橋彩華がトータル13アンダー・首位に並んでいる。【写真】すっごい霧が出てました5打差3位に渡邉彩香。6打差4位に堀琴音、7打差5位タイには昨年覇者の佐久間朱莉、木戸愛が続いている。菅楓華はトータル4アンダー・10位タイ。小祝さくらはトータ