●「作品の中身を面白くすること」に注力できる テレビ報道の在り方に一石を投じた『エルピス―希望、あるいは災い―』(22年)で数々の賞に輝いた佐野亜裕美プロデューサーが、今度は地上波連続テレビドラマの制作スキームに風穴を開けようとしている。20日にスタートするカンテレ・フジテレビ系ドラマ『銀河の一票』(毎週月曜22:00〜)は、メガヒット映画『国宝』を手掛けたミリアゴンスタジオとタッグ。クリエイターに寄り添い、“