出版不況やSNSの発達などにより、「ライターが食えなくなる」、すなわち文筆業のみによって生計を立てることが難しくなった、または今後困難になるという議論があります。この問題を考えるうえでは、歴史を振り返り、そもそも「職業作家」はどうやって生まれたのかを考える必要があるでしょう。前編『「ライターが食えなくなる」議論に抜け落ちている視点…出版市場が生まれた「歴史的経緯」』につづけて、江戸時代〜明治時代の出