「えっ…ETCゲートが開かない!?」 自分が“追突事故”の引き金に…！2026年も4月半ばを過ぎ、いよいよ待ちに待ったゴールデンウィークの大型連休が目前に迫ってきました。今年の連休も帰省やレジャーのため、マイカーで高速道路を利用して遠方へのドライブを計画している方は多いことでしょう。【画像】「ええぇぇ…！！」 これがNGな「ETC車載器」の見分け方です！（20枚）（20枚）しかし、楽しいはずのドライブのスタート