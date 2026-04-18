18日午後1時20分ごろ、長野県北部で震度5強を観測する強い地震がありました。午後3時前には、震度5弱の地震も発生しています。気象庁は、長野県北部では過去に大きな揺れが連続して起きた事例があるとして、さらに強い揺れに注意するよう呼びかけています。気象庁地震津波監視課・海老田綾貴課長「落石・崖崩れなどの危険性が高まっています。この地域では過去に大地震発生から1週間程度の間に同程度の地震が続発した事例があり