東京都内の有名私大が私立中高の系列校を増やしている。少子化の中、早くから優秀な生徒を「囲い込む」ことが狙いで、中高側と大学側の思惑が一致している。有名私大への「進学パス」を得たい保護者の思いもあり、いずれの系列校も人気を集めている。（伊藤甲治郎、熱田裕雅）「受験気にせず」「これまでの教育の伝統を大切にし、同時に明治大学の様々な力をお借りし、革新的な教育を行っていきたい」。今月８日、東京都世田谷