テテ・イェンギが値千金の決勝ゴール初出場のアジア最高峰の舞台で快進撃が止まらない。AFCチャンピオンズリーグエリート準々決勝が現地時間4月17日に行われ、FC町田ゼルビアはアル・イテハド（サウジアラビア）と対戦。1-0の勝利を収め、準決勝進出を果たした。米スポーツ放送局「ESPN」は「町田ゼルビアのおとぎ話は、ACLEのデビュー戦でも続いている」と、その戦いぶりを高く評価している。試合は前半31分、DF林幸多郎のロ