◆ファーム・リーグ巨人―楽天（１８日・ジャイアンツタウン）巨人の吉川尚輝内野手が２軍戦で３回までにマルチ安打を記録した。まずは初回無死一、二塁から中前安打を放った。さらに１―３の３回にも左前安打。１死後、５番・三塚が中越えの二塁打を放って吉川は一気に本塁を目指して激走。捕手のタッチを交わし、見事ホームを踏んだ。吉川は昨年１０月に両股関節を手術し、５日の３軍戦で実戦復帰。守備の際に左肩を負