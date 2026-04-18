ボーイズグループBTSのメンバー、Vがモデルを務めるコーヒーチェーン店「COMPOSE COFFEE」が、台湾で好反応を得ている。去る4月14日、COMPOSE COFFEEは台湾・台北に1号店を正式オープンした。年内に主要拠点を中心に10店舗を確保した後、2033年までに台湾全土で550店舗まで拡張するという計画を打ち出した。【写真】V、“シャワーシーン”公開!?正式オープンに先立ち、3月30日のプレオープンから大人気だった。約20秒に1杯のペース