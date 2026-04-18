絶大な“BTS・V効果”は海外でも！モデルVの限定グッズ求め、台湾で20秒にドリンク1杯売れる人気

ボーイズグループBTSのメンバー、Vがモデルを務めるコーヒーチェーン店「COMPOSE COFFEE」が、台湾で好反応を得ている。

去る4月14日、COMPOSE COFFEEは台湾・台北に1号店を正式オープンした。年内に主要拠点を中心に10店舗を確保した後、2033年までに台湾全土で550店舗まで拡張するという計画を打ち出した。

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正式オープンに先立ち、3月30日のプレオープンから大人気だった。約20秒に1杯のペースで製品が売れ、店の前には約150人が待機し、待ち時間の平均は約2時間に達した。

（写真＝COMPOSE COFFEE）V

（写真＝『民視新聞網』）台湾1号店を前に行列を成すファン

現地メディアもこの光景を大きく取り上げた。台湾の『民視新聞網』は、Vがモデルを務める韓国のコーヒーブランドが台北に進出し、ファンが列をなして限定カップスリーブを受け取り、ポスターと写真を撮る姿が続いたと報じた。

なお、COMPOSE COFFEEは、台湾1号店の人気を足がかりに、現地への定着を進める予定だ。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。