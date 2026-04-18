とにかく元気すぎる生後1週間の三つ子の子ヤギ。誕生秘話に、SNSでは祝福の声があがっている。【映像】三つ子の子ヤギが元気に走り回る様子（実際の映像）飼育員も思わず声が漏れてしまうほど、無邪気に動き回っていたのは「とにかく元気な子ヤギたち」。なんと生後1週間の様子なんだそうだ。3月14日に生まれた、らいくん、りんくん、ゆきくんの三つ子。飼育員にそれぞれの特徴を尋ねたところ 「あまりに