麻雀のプロリーグ「Mリーグ25‐26」シーズン・セミファイナルが17日に開催され、TEAM RAIDEN／雷電は萩原聖人（日本プロ麻雀連盟、以下連盟）、黒沢咲（連盟）の2人を投入し、2着、トップでまとめてみせ、今週13日からスタートした8連戦を全連帯という最高の形で締めくくった。【写真】雷電・本田朋広、とんでもない早さで“裸”に！レギュラーシーズンを突破した6チームで、ファイナルの4席を争うセミファイナル。この日は雷