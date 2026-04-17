ファミリーマートの公式X（旧Twitter）は4月17日、投稿を更新。「おトクすぎて、本当に申し訳ございません」とするお詫び文と共に、ファミペイ払いでポイントが通常の10倍になるキャンペーンを告知しました。【投稿】ファミリーマートがお詫びキャンペーン告知「おトクすぎて申し訳ない」同アカウントは「大変申し訳ございません」とつづり、お詫び画像を1枚載せています。ファミマオンラインで対象商品をファミペイ払いで購入する