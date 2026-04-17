一度退職した会社に再び入社する「出戻り転職」は、以前よりも条件が良くなるケースもあると聞く一方で、本当に得なのかと迷う方も多いのではないでしょうか。特に気になるのは、年収や働きやすさがどれくらい変わるのかという点です。 本記事では、出戻り転職の実態や待遇の変化、注意点について解説します。 出戻り転職とは？ 最近増えている理由 出戻り転職とは、一度退職した会社に再び入社することを