ポップミュージックの最前線で常識を壊し、新たなスタイルを更新し続ける世界的ミュージシャン・チャーリーxcx（チャーリー・エックス・シー・エックス）が発案し、ビリー・アイリッシュらのミュージックビデオを手掛けるエイダン・ザミリを監督に迎え、A24とタッグを組んだ『the moment／ザ・モーメント』が、6月5日より順次公開されることが決定。併せて、予告編とポスタービジュアルが解禁された。【動画】日本の音楽業界、映