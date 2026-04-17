長男ブルックリンとの確執問題が長引くベッカム家。夫デヴィッド・ベッカムとともに、息子から「人生の大半を支配されてきた」「和解を望んでいない」などと主張されたヴィクトリアが、初めてこの件に言及した。【写真】手の甲に妻ニコラとの生活を表す新タトゥーを入れたブルックリンヴィクトリアはこのたび公開されたThe Wall Street Journalのインタビューで、子どもたちとの関係について質問され、「私たちはずっと、子ど