本日4月15日（水）の『朝メシまで。』は、「24時間命を守る真夜中の航空自衛隊スペシャル」が放送される。今回は、航空自衛隊完全協力のもと、過酷な任務や訓練に特別密着。ゲストに、テレビ朝日ドラマプレミアム『無垢なる証人』の主演・唐沢寿明と、テレビ朝日新ドラマ『未解決の女警視庁文書捜査官Season３』に出演する黒島結菜を迎え、MCの児嶋一哉（アンジャッシュ）とウエンツ瑛士とともにVTRを見守る。◆60キロ徒歩行