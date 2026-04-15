町田の徳村楓大「自分のゴールがほしくてあのプレーを選択しました」高校サッカー王者・神村学園からFC町田ゼルビアに加入したルーキー、FW徳村楓大（ふうた）が出場3試合目だった4月11日の柏レイソル戦で決勝ゴールを導く大仕事を演じた。試合後には初めてヒーローインタビューに応じた18歳のホープを待っていたのは、黒田剛監督や先輩選手からの賛辞の言葉と苦言だった。（取材・文＝藤江直人）直前に自身の脳裏に浮かび上が