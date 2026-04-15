町田の徳村楓大「自分のゴールがほしくてあのプレーを選択しました」

高校サッカー王者・神村学園からFC町田ゼルビアに加入したルーキー、FW徳村楓大（ふうた）が出場3試合目だった4月11日の柏レイソル戦で決勝ゴールを導く大仕事を演じた。

試合後には初めてヒーローインタビューに応じた18歳のホープを待っていたのは、黒田剛監督や先輩選手からの賛辞の言葉と苦言だった。（取材・文＝藤江直人）

直前に自身の脳裏に浮かび上がらせていたイメージと、直後に視界に飛び込んできた歓喜の光景が鮮やかに一致した。昨年度のインターハイと全国高校サッカー選手権大会の2冠を制した鹿児島県の強豪、神村学園から加入した18歳のルーキー、町田の徳村がちょっぴり控え目に胸を張った。

「あそこにクロスを入れたら味方の誰かが入ってくると信じていたので、想像していた通りの結果でした」

ホームの町田GIONスタジアムに柏を迎えた、11日のJ1百年構想リーグ地域リ―グラウンドEASTグループ第10節。身長168センチ、体重63キロの小さなアタッカーに出番が訪れたのは後半22分だった。

デビュー戦だった東京ヴェルディとの第3節の後半アディショナルタイム、そしてFC東京との前節の後半39分と比べて長い出場機会を与えられた。しかも状況は両チーム無得点のまま推移している。

どんな状況でも臆さない性格だと自負する徳村は、黒田監督から寄せられる信頼感を意気に感じていた。

「自分の特徴は勢いがあるというか、どんどん仕掛けて相手ゴールに向かっていくプレーなので。さらに自分が投入される理由や目的を自分自身が理解しているので、とにかく積極的にプレーしようと常に意識しています。今回も入る前に（黒田）監督から『どんどんゴールに向かって仕掛けるように』と指示があったので」

シャドーのエリキに代わってから8分後の同30分。徳村の直感がチャンスの匂いを嗅ぎ取った。

柏が最終ラインでボールを回す展開で、3バックの真ん中のDF古賀太陽からパスを託された右センターバックのDF山之内佑成のトラップがやや大きく弾んだ。対面の左ウイングバック、DF林幸多郎はこの瞬間を待っていた。

「あそこで意外とゆっくり持ってくれるシーンが何回かあったので、隙を見て奪おうと狙っていました」

瞬時に間合いを詰めた林が、バランスを崩した山之内からボールを奪う。場所は敵陣の中ほど。林の後方にいた徳村は「幸多郎くんがすごくいい守備をしてくれたので」と先輩に感謝しながらスプリントを開始した。

トップスピードに乗った状態で、背番号34は林の外側を追い抜いていく。次の瞬間、猛然とボールを奪い返しにきた山之内とのデュエルを制した林が、体勢を崩しながらもパスを通した。徳村が再び胸を張った。

「絶対にパスをつないでくれると信じて自分が前に走って、その通りになったなかで、ゴールにつながるように自分もしっかりと味方につなげられた。いい守備からいい攻撃ができました」

そのまま得意のドリブルを仕掛けた徳村が、左角から柏のペナルティーエリア内へと侵入する。そして必死に追走してきた山之内、カバーに走ってきた古賀に追いつかれる前に、利き足と逆の左足を振り抜いた。

グラウンダーの速いクロスに、徳村がイメージした通りにファーから真ん中へ、町田の青いユニフォームの選手が飛び込んできた。しかし、FWナ・サンホがクロスに合わせようとした刹那に、左センターバックのDF杉岡大暉が必死にブロック。一度はクリアされたボールは、柏のボランチMF戸嶋祥郎に当たってナ・サンホの前へ転がってきた。

右足で押し込んだ百年構想リーグ初ゴールで、試合の均衡を破ったナ・サンホが徳村に感謝した。

「もともと活力のある選手だし、ドリブルを得意とする楓大が入ってからは前への推進力がさらに出た。それによって相手が嫌がる形になったし、そこが攻撃の糸口となって自分のゴールが決まったと思う」

ベンチにはFW藤尾翔太らのアタッカーが控えていた。それでも最初の交代カードで徳村を投入した黒田監督は「（運動）量もあるし、スピードもあるし、いろいろな意味で物怖じしないので」と理由を説明した。

「エリキの推進力と帰陣する際のパワーが少しずつ落ち始めてきた時間帯で、楓大の存在が相手の守備ラインの疲弊を誘えるのではないか、と。ボールを持てる選手よりも、仕掛けられる選手のほうがいいと判断しました」

もっとも、試合後のロッカールームで徳村を待っていたのは称賛する言葉だけではなかった。

「ナイスという声ももらいましたけど、あれはしっかりゴールにつなげないといけないとも言われました」

徳村が振り返ったのは後半45分のビッグチャンス。自陣で柏ボールを奪って発動させたカウンターで、MF下田北斗から藤尾を介してボールを受けた徳村がドリブルで縦へ一直線に加速していった。

柏で残っているのは古賀一人だけ。対する町田は真ん中の徳村を右から藤尾が、左からは下田が追走している。藤尾へパスを返せば間違いなくゴール、というシチュエーションで徳村はさらに縦へ持ち出した。

そのままペナルティーエリア内へ侵入した直後に左足を一閃するも、シュートは古賀のブロックに阻止された。パスを受ける体勢を整えていた藤尾は、両手を広げて「なぜだ」というジェスチャーを示している。

結果的に決勝点となった先制ゴールを導いた場面とは異なり、このときは自分のイメージとはかけ離れた結果となった。藤尾の姿は「見えていました」と明かした徳村は、試合後に本音を明かしている。

「自分のゴールがほしくてあのプレーを選択しました。でも、欲が出てしまって決め切れませんでした」

先輩たちから苦言を呈されたのも、期待の裏返しと言っていい。たとえば林は「先制点の場面もそうだし、本当によく動いてくれる」と徳村の豊富な運動量を称賛しながらも、笑顔で“愛のムチ”をふるっている。

「普通にゴールを決めなきゃいけない場面だったので、そこは反省してほしいですね」

黒田監督も“ウノゼロ”での勝利を喜びながらも、兜の緒をしっかりと締めるのを忘れなかった。

「チャンスを作ったなかで、最後にゴールで仕留めるしたたかさは常勝チームになるうえで必要になってくる。ミーティングを通してそのあたりを洗練させていきながら、今後の戦いへ向けて進んでいきたい」

プロになって3試合目の出場で大きな爪痕を刻んだ徳村は、すでに新たなイメージを膨らませている。柏戦を終えた町田は、ベスト8進出を果たしているAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）のクライマックスへ向けて、ノックアウトステージが集中開催される中東サウジアラビアへと乗り込んでいる。

「これまで3試合に出て、自分の武器や間合いを少しずつつかんできたし、もっと出せると思っている。アジアのトップレベルのチームを相手に自分がどれだけ通用するのか、すごくワクワクしている」

昨年度の高校サッカー界を席巻した同期の仲間たちが、プロの世界でもしっかりと存在感を放ち始めている。DF中野陽斗はいわきFCの最終ラインに定着し、MF荒木仁翔も同じくいわきFCでのデビュー戦でアシストをマーク。RB大宮アルディージャに加入した選手権得点王のFW日郄元もプレータイムを伸ばしている。

卒業をもって別々の道を歩みはじめてからは、特に連絡は取り合っていない。それでも「いいライバルだと思っているし、自分もしっかりと頑張りたい」と刺激に変えている徳村は、神村学園の同期たちに先駆けて戦うアジアの舞台で、町田を勝利に導くプレーのイメージだけを現在進行形で膨らませている。（藤江直人 / Fujie Naoto）