年齢とともに気になりやすい二の腕。体重は変わっていないのに「なんだか太く見える」と感じるのは、脂肪だけでなく“腕の使い方”や“肩まわりの動き”が影響していることも少なくありません。特に40代以降は、肩が内側に入りやすくなり、腕のラインがぼやけて見えがち。そこで取り入れたいのが、ヨガの基本ポーズ【チャトランガ・ダンダ・アーサナ（軽減法）】です。肩から二の腕、体幹までを連動させて整えることで、すっきりと