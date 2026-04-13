「また浮気された...私って何かダメなのかな？」そんな悩みを繰り返していませんか？確かに浮気する男性が一番悪いですが、実は浮気されやすい女性には共通するパターンがあるんです。そこで今回は、彼氏に浮気されやすくなる「無意識行動」を紹介します。本当に“ただの男友達”なのか…？彼氏以外の男性との２人きりでの食事、深夜まで続くLINE、頻繁な電話などは、彼氏の目には「友達」ではなく「ライバル」として映ってしまう