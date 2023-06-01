（NY時間14:52）（日本時間03:52） オラクル＜ORCL＞154.19（+16.10+11.66%） アドビ＜ADBE＞238.55（+13.20+5.86%） セールスフォース＜CRM＞172.61（+7.65+4.63%） サービスナウ＜NOW＞88.67（+5.67+6.83%） きょうの米株式市場でオラクル＜ORCL＞が大幅高となるなどソフトウエア株の買い戻しが目立っている。アドビ＜ADBE＞やセールスフォース＜CRM＞、サービス