佐々木朗希 PHOTO:Getty Images ＜2026年4月12日（日）（日本時間13日）MLB ロサンゼルス・ドジャース 対 テキサス・レンジャーズ ＠ドジャースタジアム＞ 現地4月12日、ドジャースは本拠地ドジャースタジアムでレンジャーズとの3連戦最終戦に臨み、2対5で逆転負けを喫した。 この日先発登板の佐々木朗希投手（24）は、4回94球を投げ、5安打・6奪三振・5四球・2失点と、制球に課題を残