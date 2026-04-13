佐々木朗希 4回・6奪三振・2失点の粘投も5四球と制球に乱れ 「一番の反省は球数が多かった。技術的に上手くいっていない」



佐々木朗希 PHOTO:Getty Images

＜2026年4月12日（日）（日本時間13日）MLB ロサンゼルス・ドジャース 対 テキサス・レンジャーズ ＠ドジャースタジアム＞

現地4月12日、ドジャースは本拠地ドジャースタジアムでレンジャーズとの3連戦最終戦に臨み、2対5で逆転負けを喫した。

この日先発登板の佐々木朗希投手（24）は、4回94球を投げ、5安打・6奪三振・5四球・2失点と、制球に課題を残した。

初回、佐々木が走者を背負いながらも無失点で切り抜けると、その裏に大谷翔平の一発で先制。2回も無失点に抑えたが、3回にカーターにソロ本塁打を浴び同点とされる。さらに2死から安打と四球で走者を溜めると、追加点を許して1対2と逆転された。

4回を投げ切った佐々木の後を受けたエンリケは5回を無失点でつないだ。直後の5回裏、2死二塁の好機で大谷に打席が回るも申告敬遠。6回表には1点を失い、点差を広げられた。

7回裏にはタッカーの右前適時打で1点差に迫ったが、8回表にカスペリアス、クラインが計2失点。反撃及ばず、2対5でそのまま敗戦となった。

大谷の一発で幸先良くスタートした一戦だったが、投手陣が踏ん張り切れず、ドジャースはカード最終戦を落とした。

＜佐々木朗希 試合後コメント＞

ーー今日の登板は6奪三振ながら、5つの与四球がありましたが振り返っていかがですか？

一番の反省は球数が多かったので、イニング投げれなかったこと。

ただ初回三振取って、ランナー得点圏背負いながらも初回、2回粘れたところは良かったですし、三振も取れたところも良かったです。

ーー空振りが多く取れていましたが？

三振に関しては、基本的に多分フォークが良かったので取れたと思います。

ーー今日はフォークの何が良かったのですか？コントロールや動きですか？

ベースの上を行く球が多かったですし、落差も今日はあったと思うので良かったです。

ーー現在いいステップを踏んでいる様に見えますが、次のステップはどの様になりますか？

3登板で、4回、5回、4回とイニングがそこまで増えていないので、 なるべく中継ぎに負担をかけないように。

少ない失点で長いイニングを投げることが結果としては目標です。

ーーシーズンが良く進んでいるという感じはありますか？

良くなっているところと、まだまだ改善していかないところはそれぞれあると思うので。長期的に見て球数をどう減らしていくとか、フォアボールを減らしていくとか。

根本的な原因は一緒だと思うので、そこは引き続きピッチングフォームをしっかり修正して、ゾーンに強い真っ直ぐを投げることが必要になってくるのかなと思います。

ーー今年2年目を迎えてどうですか?

去年よりも一年やっている慣れもありますし、去年よりは落ち着いて、ダメなときもしっかり必要なところだけピックアップして、次に向けて修正という感じは踏めているかなと思います。

ーー左打者へ抜け気味の球が多くありましたが、左右の感覚の意識はありましたか？

そこまで僕は感じなかったです。

ーーデグロム投手と投げ合ってみてどういう印象でしたか？

本当に素晴らしいピッチャーだと思うので、去年もテキサスでいましたし、昔テレビで見たので、今日は投げ合えて、僕の中ではすごく嬉しかったです。

ーーランナーが二塁に行ってから癖が出てたりとか、盗まれているような感じは出ましたか?

自分の中で修正はしているので。

試合中もイニング間にアドバイスをもらったり、教えてもらいながらやっている。

試合によってどんどん変わっていくと思うので、修正してきます。

ーーコントロールやゾーンに長く苦しんでいる様に見えますが、この期間はどう捉えていますか？

技術的にシンプルに上手くいっていないだけ。そこは本当に実力不足でしかないと思うので。

ただ修正していくしかないと思うので、そこはしっかり向き合ってやっていければ。

今の課題は、これから先自分が苦しい時に助けてくれる引き出しになると思うので、ここは気持ちとかそういう他の要因で片付けることは簡単なんですけど、そこを技術的なところで向き合ってやっていくことが大事だと思います。

ーーロバーツ監督が「フォームを修正して、コントロールの問題が直れば誰も打てない」と言っていましたが、自分でもそういう自信はありますか？

投げてみないとそれは分からないのであれですけど、先発になって自分が納得できるボールを投げ続けることができないので。

今起きている結果もなんとなく計算できてしまうところもあるので、そこを自分の持っているものをしっかり発揮することがピッチャー大事だと思う。

その上でバッターがどう出てくるかがわかると思うので、ある程度高いパフォーマンスを出すことが大事だと思います。

ーー真っ直ぐの球速が前回より少し出ていなかったようですがその辺りは気になりますか？

1週間の中でキャッチボールとかでは修正ができた時もありましたし、ブルペンも前回の試合前ブルペンよりはより良かったとかはあるんですけど。

機能的なところですぐに戻せるものと戻せないものもありますし、自分の中で完全にモノになっていないからバラつきがあるのかなと思うので、これをより確かなモノを積み重ねていくしかないのかなと思います。

ーーデグロム投手はいつ頃から見ていましたか？また、参考にしたことはありますか？

参考にしたことはないですけど、ずっと素晴らしかったですし今も変わらずすごいボールを投げているので、すごいなと思います。

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