ABEMA『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』が11日に配信された。『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○5年ぶりとなる「1000万円シリーズ」2021年放送の『朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円』以来、5年ぶりとなる「1000万円シリーズ」。ルールは4分一本勝負とし、「マットに背中をつけて3カウントを奪う」または「投げ技で一本を取る」ことで勝利となる。なお、すべ