セリエA 25/26の第32節 パルマとナポリの試合が、4月12日22:00にエンニオ・タルディーニにて行われた。 パルマは鈴木 彩艶（GK）、ガブリエル・ストレフェッザ（FW）、Elphege Nesta（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するナポリはラスムス・ホイルンド（FW）、ケビン・デブルイネ（MF）、スコット・マクトミネイ（MF）らが先発に名を連ねた。 その直後の1分に試合が動く。パルマのElp