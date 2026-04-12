SNSで「本当に同じ猫！？」と、ある保護猫の成長記録に驚きの声が上がっている。【写真】保護したころは白猫さんでした保護当時は真っ白だった猫のななくん。成長するにつれ段々茶色に変化していき、更に柄も出現。1年後にはハッキリとした縞模様のシャムトラに成長した。飼い主であるたまさん（@tamy1009）が「白猫詐欺でした」と、ななくんの子猫の頃の写真を投稿すると、「毛皮まるごと交換した！？」と驚きの声が寄せられ、1.2