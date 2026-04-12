中身もほとんど残っておらず、ティッシュまでポイッと放り込んだグラスなのに「まだ飲む」というお客さん。じゃあなんでティッシュ入れたん!?【珍客目撃】カフェで離席している間にカップを下げられて…何気ない日常のなかに、なぜか妙に記憶に残る“変な人”がいる。青木ぼんろさん(@aobonro)がX(旧Twitter)で発信している「恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活」は、そんな小さな珍事件をユーモアたっ