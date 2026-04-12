【クセ強な珍客】鼻をかんだティッシュをグラスにポチャッ…離席後「まだ飲むのに」と店員を叱責する客にザワッ【作者に聞く】
【珍客目撃】カフェで離席している間にカップを下げられて…
何気ない日常のなかに、なぜか妙に記憶に残る“変な人”がいる。青木ぼんろさん(@aobonro)がX(旧Twitter)で発信している「恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活」は、そんな小さな珍事件をユーモアたっぷりに描いた人気シリーズだ。今回の舞台は、青木さんが日常的に利用しているカフェ。そこに現れたのは、どうにも行動が読めない“クセ強おじさん”だった。
青木さんが目撃したのは、飲み終わったように見えるカップの中へ、なぜかティッシュをぽいっと入れるおじさんだった。見た目は完全に「下げてOK」のサインだが、まさかのそのカップは“まだ途中”。店員が片づけようとすると、「まだ飲むのに！」と大騒ぎになったという。
いや、だったらティッシュを入れないでほしい。そう思わずにはいられないが、本人の中ではちゃんと成立しているらしい“謎ルール”があったようだ。こういう「本人だけ意味が通っている行動」って、なぜこんなにも目が離せないのか不思議である。
■変わった人に出会うというより、“出会いに行っている”説
このエピソードについて青木さんは、「はい、もちろんです。確かによく変わった人に出会うかもしれません。というか、自分から出会いに行っているのかもしれません」とコメント。たしかに、ちょっと納得してしまう。
実際、仕事帰りの電車で怒鳴っている人を見かけた際には、「怒りがいつ収まるのか見たくて、最寄り駅で降りず、そのまま終点近くまで行ったこともあります」と明かしている。観察眼というより、もはや好奇心が強すぎる。でも、その“気になったら最後まで見たい”感覚が、青木さんの漫画のおもしろさにつながっているのだろう。
■カフェ常連の異名は「グルメなヤギ」
印象に残っている珍客は、そのおじさんだけではない。常連の中には、新聞を切り抜いてノートにまとめる人がいるそうで、毎回作業が終わると、ズタズタになった新聞のゴミをグラス返却口に置いて帰るのだとか。
しかも最近、その人物がスタッフの間で「グルメなヤギ」と呼ばれていることを知ったという。言われてみれば、紙をちぎり散らかした痕跡だけ見ればたしかにヤギっぽい。絶妙に失礼で、絶妙に言い得ているネーミングである。
■人間観察のおすすめスポットは“混んだ電車”
カフェ以外で人間観察をするならどこがいいのか。青木さんは「混雑している電車は人間性が垣間見えるのでいいと思います」と話す。さらに、「この春は、通勤中イヤホンで耳を塞がずに、人間観察に勤しんでみてはいかがでしょう？」とすすめる。
誰の人生にも大きな影響は及ぼさないかもしれない。けれど、その場にいた人の記憶にはしっかり残る。青木さんの漫画は、そんな“どうでもいいのに忘れられない瞬間”を拾い上げるのがうまい。次にカフェへ行ったとき、あなたの隣にも“ティッシュおじさん”が座っているかもしれない。
取材協力：青木ぼんろ(＠aobonro)
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