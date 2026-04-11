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テレビ東京・冨田有紀アナから『第86回桜花賞（GI）』のチョイ足しキーワードをお届け！ 第86回桜花賞（GI）枠順2026年4月12日（日）2回阪神6日 発走時刻：15時40分 枠順 馬名（性齢 騎手名）1-1 フェスティバルヒル（牝3 坂井瑠星）1-2 サンアントワーヌ（牝3 荻野極）2-3 ディアダイヤモンド（牝3 戸崎圭太）2-4 エレガンスアスク（牝3 岩田望来）)3-5 ギャラボーグ（牝3 西村淳也）3-6 アイニ}