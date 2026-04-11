● 銀座三越で不思議なエンブレムを装着したバイクに遭遇しました。実はこのバイク、かつては日本を代表する特撮ヒーローの愛車として大活躍していました。さて、何というバイクでしょうか?「台風」を意味する英語が車名です日本を代表するヒーローの愛車このバイクが登場したのは1971年です。当時の子供たちを夢中にさせ、今年でテレビ放映55周年を迎える大人気特撮ヒーローといえば……もうおわかりですね。――正解は次のページ