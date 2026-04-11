プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「お肉ゴロゴロ！簡単本格ボロネーゼ」 「ルッコラのサラダ」 「カブのミルクスープ」 の全3品。 ボリューム感のあるパスタボロネーゼに、葉野菜たっぷりのサラダ、カブのポタージュを添えた洋食の献立です。【主食】お肉ゴロゴロ！簡単本格ボロネーゼ ©Eレシピ 調理時間：30分 カロリー：807Kcal レシピ制作：料理家・ソムリエ保田 美幸