プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「お肉ゴロゴロ！簡単本格ボロネーゼ」 「ルッコラのサラダ」 「カブのミルクスープ」 の全3品。
ボリューム感のあるパスタボロネーゼに、葉野菜たっぷりのサラダ、カブのポタージュを添えた洋食の献立です。

【主食】お肉ゴロゴロ！簡単本格ボロネーゼ


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調理時間：30分
カロリー：807Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

合いびき肉  250g
＜下味＞
  塩  2g
  ドライパセリ  小さじ1
  ニンニク  (みじん切り)1片分
玉ネギ  1/2個
ニンジン  2cm
セロリ  1/4本 プチトマト  5~6個
オリーブ油  大さじ2
ローリエ  1枚
酒  大さじ2
スパゲティー  180g
  水  1800ml
  塩  18g
粉チーズ  適量 粗びき黒コショウ  適量

【下準備】

ボウルで合いびき肉と＜下味＞の材料を混ぜ合わせる。玉ネギはみじん切りにする。ニンジンは皮をむいてみじん切りにする。

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セロリは筋を引いてみじん切りにする。プチトマトはヘタを取り、4等分に切る。鍋にスパゲティーをゆでる湯を沸かし始め、塩を加える。

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【作り方】

1. フライパンにオリーブ油、玉ネギ、ニンジン、セロリ、プチトマトを入れ、弱めの中火でしんなりするまで炒める。

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2. 合いびき肉を手で広げながら入れて軽く押さえ、焼き色がついたら返して両面に焼き色をつけ、粗くほぐしながら火を通し、いったん火を止める。

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細かいそぼろ状ではなく、ゴロゴロとした粗い肉粒感を残しながら火を通してください。
3. スパゲティーを表示の時間より1分短くゆでて(2)のフライパンに移し、ローリエと酒を加え、強火にかける。

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4. 強火で煮からめて器に盛り、粉チーズと粗びき黒コショウを振る。

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【副菜】ルッコラのサラダ
レタスも合わせることでルッコラの苦味が和らぎます。

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調理時間：15分
カロリー：197Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

ルッコラ  1/2袋
レタス  1/8個
＜ドレッシング＞
  砂糖  小さじ1/2
  塩  適量   酢  大さじ2
  EVオリーブ油  大さじ3
粉チーズ  適量

【下準備】

ルッコラは根元を切り落とし、長さ2〜3等分に切る。レタスは水に放ち、パリッとしたら水気を拭き取って食べやすい大きさにちぎる。

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【作り方】

1. ボウルで＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせ、ルッコラとレタスを和えて器に盛り、粉チーズを振る。

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【スープ・汁】カブのミルクスープ
野菜と牛乳のやさしい甘さを感じるスープ。

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調理時間：25分
カロリー：296Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

カブ  2個
ジャガイモ  1個
水  200ml
顆粒チキンスープの素  小さじ1
玉ネギ  1/4個
ベーコン  1枚
サラダ油  大さじ2
小麦粉  大さじ1
牛乳  200ml
塩  少々
ドライパセリ  (あれば)適量

【下準備】

カブは皮をむき、6〜8等分のくし切りにする。ジャガイモは皮をむいて1cm角に切る。玉ネギは粗いみじん切りにする。

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ベーコンは幅5mmの短冊切りにする。

【作り方】

1. 小鍋にカブ、ジャガイモ、水、顆粒チキンスープの素を入れて中火にかける。煮たったら弱火にし、ジャガイモに火が通るまで煮る。

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2. フライパンにサラダ油、玉ネギ、ベーコンを入れ、中火で炒める。しんなりしたら火を弱め、小麦粉を加えて粉っぽさがなくなるまで炒め合わせる。

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3. (2)に牛乳を2回に分けて加えてヘラで混ぜ、フツフツと煮たってきたら(1)を加えて混ぜ、トロミがついたら塩で味を調えて器に盛る。あればドライパセリを振る。

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