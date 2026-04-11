【今日の献立】2026年4月11日(土)「お肉ゴロゴロ！簡単本格ボロネーゼ」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「お肉ゴロゴロ！簡単本格ボロネーゼ」 「ルッコラのサラダ」 「カブのミルクスープ」 の全3品。
ボリューム感のあるパスタボロネーゼに、葉野菜たっぷりのサラダ、カブのポタージュを添えた洋食の献立です。
【主食】お肉ゴロゴロ！簡単本格ボロネーゼ
調理時間：30分
カロリー：807Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
＜下味＞
塩 2g
ドライパセリ 小さじ1
ニンニク (みじん切り)1片分
玉ネギ 1/2個
ニンジン 2cm
セロリ 1/4本 プチトマト 5~6個
オリーブ油 大さじ2
ローリエ 1枚
酒 大さじ2
スパゲティー 180g
水 1800ml
塩 18g
粉チーズ 適量 粗びき黒コショウ 適量
セロリは筋を引いてみじん切りにする。プチトマトはヘタを取り、4等分に切る。鍋にスパゲティーをゆでる湯を沸かし始め、塩を加える。
2. 合いびき肉を手で広げながら入れて軽く押さえ、焼き色がついたら返して両面に焼き色をつけ、粗くほぐしながら火を通し、いったん火を止める。
細かいそぼろ状ではなく、ゴロゴロとした粗い肉粒感を残しながら火を通してください。
3. スパゲティーを表示の時間より1分短くゆでて(2)のフライパンに移し、ローリエと酒を加え、強火にかける。
4. 強火で煮からめて器に盛り、粉チーズと粗びき黒コショウを振る。
【副菜】ルッコラのサラダ
レタスも合わせることでルッコラの苦味が和らぎます。
調理時間：15分
カロリー：197Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
レタス 1/8個
＜ドレッシング＞
砂糖 小さじ1/2
塩 適量 酢 大さじ2
EVオリーブ油 大さじ3
粉チーズ 適量
【スープ・汁】カブのミルクスープ
野菜と牛乳のやさしい甘さを感じるスープ。
調理時間：25分
カロリー：296Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
ジャガイモ 1個
水 200ml
顆粒チキンスープの素 小さじ1
玉ネギ 1/4個
ベーコン 1枚
サラダ油 大さじ2
小麦粉 大さじ1
牛乳 200ml
塩 少々
ドライパセリ (あれば)適量
ベーコンは幅5mmの短冊切りにする。
2. フライパンにサラダ油、玉ネギ、ベーコンを入れ、中火で炒める。しんなりしたら火を弱め、小麦粉を加えて粉っぽさがなくなるまで炒め合わせる。
3. (2)に牛乳を2回に分けて加えてヘラで混ぜ、フツフツと煮たってきたら(1)を加えて混ぜ、トロミがついたら塩で味を調えて器に盛る。あればドライパセリを振る。
ボリューム感のあるパスタボロネーゼに、葉野菜たっぷりのサラダ、カブのポタージュを添えた洋食の献立です。
【主食】お肉ゴロゴロ！簡単本格ボロネーゼ
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：807Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）合いびき肉 250g
＜下味＞
塩 2g
ドライパセリ 小さじ1
ニンニク (みじん切り)1片分
玉ネギ 1/2個
ニンジン 2cm
セロリ 1/4本 プチトマト 5~6個
オリーブ油 大さじ2
ローリエ 1枚
酒 大さじ2
スパゲティー 180g
水 1800ml
塩 18g
粉チーズ 適量 粗びき黒コショウ 適量
【下準備】ボウルで合いびき肉と＜下味＞の材料を混ぜ合わせる。玉ネギはみじん切りにする。ニンジンは皮をむいてみじん切りにする。
©Eレシピ
セロリは筋を引いてみじん切りにする。プチトマトはヘタを取り、4等分に切る。鍋にスパゲティーをゆでる湯を沸かし始め、塩を加える。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにオリーブ油、玉ネギ、ニンジン、セロリ、プチトマトを入れ、弱めの中火でしんなりするまで炒める。
©Eレシピ
2. 合いびき肉を手で広げながら入れて軽く押さえ、焼き色がついたら返して両面に焼き色をつけ、粗くほぐしながら火を通し、いったん火を止める。
©Eレシピ
細かいそぼろ状ではなく、ゴロゴロとした粗い肉粒感を残しながら火を通してください。
3. スパゲティーを表示の時間より1分短くゆでて(2)のフライパンに移し、ローリエと酒を加え、強火にかける。
©Eレシピ
4. 強火で煮からめて器に盛り、粉チーズと粗びき黒コショウを振る。
©Eレシピ
【副菜】ルッコラのサラダ
レタスも合わせることでルッコラの苦味が和らぎます。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：197Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）ルッコラ 1/2袋
レタス 1/8個
＜ドレッシング＞
砂糖 小さじ1/2
塩 適量 酢 大さじ2
EVオリーブ油 大さじ3
粉チーズ 適量
【下準備】ルッコラは根元を切り落とし、長さ2〜3等分に切る。レタスは水に放ち、パリッとしたら水気を拭き取って食べやすい大きさにちぎる。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルで＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせ、ルッコラとレタスを和えて器に盛り、粉チーズを振る。
©Eレシピ
【スープ・汁】カブのミルクスープ
野菜と牛乳のやさしい甘さを感じるスープ。
©Eレシピ
調理時間：25分
カロリー：296Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）カブ 2個
ジャガイモ 1個
水 200ml
顆粒チキンスープの素 小さじ1
玉ネギ 1/4個
ベーコン 1枚
サラダ油 大さじ2
小麦粉 大さじ1
牛乳 200ml
塩 少々
ドライパセリ (あれば)適量
【下準備】カブは皮をむき、6〜8等分のくし切りにする。ジャガイモは皮をむいて1cm角に切る。玉ネギは粗いみじん切りにする。
©Eレシピ
ベーコンは幅5mmの短冊切りにする。
【作り方】1. 小鍋にカブ、ジャガイモ、水、顆粒チキンスープの素を入れて中火にかける。煮たったら弱火にし、ジャガイモに火が通るまで煮る。
©Eレシピ
2. フライパンにサラダ油、玉ネギ、ベーコンを入れ、中火で炒める。しんなりしたら火を弱め、小麦粉を加えて粉っぽさがなくなるまで炒め合わせる。
©Eレシピ
3. (2)に牛乳を2回に分けて加えてヘラで混ぜ、フツフツと煮たってきたら(1)を加えて混ぜ、トロミがついたら塩で味を調えて器に盛る。あればドライパセリを振る。
©Eレシピ