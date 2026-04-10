AKB48鈴木くるみ（21）が11日、東京・秋葉原のAKB48劇場で行われた公演で、グループ卒業を発表した。公演後、グループの公式ブログでも発表され「私、鈴木くるみはAKB48を卒業します。約9年半の間、私のことを見つけて、応援してくださったファンのみなさん、本当にありがとうございました」と報告。「私は12歳でAKB48に加入し、アイドルとしても、人としても未熟だった私を、AKB48というグループがここまで成長させてくれました。