歌手でタレントの研ナオコ（72）がNHK連続テレビ小説「風、薫る」を沸かせている。見上愛と上坂樹里のダブルヒロインで話題のなか、研はナレーションと占い師真風役の二刀流をこなし、3日放送の第5回に初登場するとXで「研ナオコ」がトレンド入りする話題となった。【写真】田邊昭知さんは宇崎竜童さんに「愚図」を頼む時、「研ナオコを男にしてやってくれ」って（笑）「往来で直美（上坂）に『もし、そこのお嬢さん』と声をかけ