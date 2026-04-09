とちぎテレビ 「指定野菜」。 聞き慣れない言葉ですが生産者、そして我々消費者にも重要な言葉なんです。 ２０２６年４月、この「指定野菜」が５２年ぶりに追加され注目されています。 鮮やかな緑色で、食卓やお弁当の彩りとして活躍するあの野菜です。 スーパーでおなじみ、青々とした緑の野菜。 ブロッコリーです。 このブロッコリーが、今月国から「指定野菜」に追加されました